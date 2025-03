Ex Milan, ricordate Leonardo? Ecco che fine ha fatto il brasiliano

Uno degli ex dirigenti del Milan, transitati nel corso degli ultimi anni è stato Leonardo Nascimento de Araújo, meglio noto come Leonardo. Il brasiliano, però, prima di appendere gli scarpini al chiodo era stato anche un calciatore rossonero. Più precisamente ha vestito la maglia del Diavolo dal 1997 al 2001 e poi nell'annata 2002/2003, totalizzando 124 presenze e 30 gol. Non solo, perché è stato uno dei protagonisti principali di quello Scudetto conquistato nel 1998/1999, quando diede il suo contributo alla squadra con la bellezza di 12 reti siglate in una singola stagione da esterno d'attacco.