Ex Milan – Quella di Bonucci tra le maglie più vendute negli USA

MILAN NEWS – Il calcio, si sa, non è particolarmente seguito negli Stati Uniti. Solo negli ultimi anni gli statunitensi si stanno avvicinando molto al gioco più seguito nel resto del mondo. Il sito soccer.com, ha deciso così di scoprire quale sia il giocatore più amato negli USA. Per farlo è bastato appurare quante maglie sono state vendute e con quale nome sulle spalle, il tutto tra inizio ottobre e il 22 novembre.

Il podio si compone da Lionel Messi, stella del Barcellona, ma anche dell’indigeno Christian Pulisic, attualmente al Chelsea. Nessuna sorpresa, se non fosse per il fatto che c’è anche Leonardo Bonucci. Dalla Juventus ci si poteva aspettare magari Cristiano Ronaldo, invece è l’ex Milan il più amato. Addirittura il numero 19 è il più amato in uno specifico Stato.

LEGGI LA PROBABILE FORMAZIONE >>>