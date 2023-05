Ex Milan, Pirlo non è più l’allenatore del Karagumruk: ufficiale l’esonero

Andrea Pirlo, ex calciatore del Milan, non è più l'allenatore del Fatih Karagumruk, che ne ha comunicato l'esonero

A tre giornate dal termine dal termine del campionato turco, il Fatih Karagumruk ha deciso a sorpresa di esonerare l'allenatore Andrea Pirlo. L'ex calciatore del Milan termina così un'altra avventura dopo aver già allenato la Juventus. Sulla decisione presa dal club anatolico sembrano essere pesate le ultime due sconfitte contro l'Adana Demirspor e il Trabzonspor, oltre al nono posto in classifica. A rendere nota la decisione è stata proprio la società attraverso i propri canali ufficiali.