Ex Milan, Pippo Inzaghi cercato da due club di B: le ultime

L'ex giocatore ed allenatore del Milan Filippo Inzaghi potrebbe presto cambiare panchina: su di lui ci sono infatti Ascoli e Cagliari.

Inoltre, l'allenatore piacentino avrebbe sul piatto un'altra proposta, quella del Cagliari, da tempo sulle tracce di Inzaghi, e voglioso di ripartire in Serie B proprio da lui. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato