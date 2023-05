Ex Milan, Pato ritorna in patria: ufficiale il passaggio al Sao Paulo

L'ex attaccante del Milan Alexandre Pato ritorna in patria ed è ufficiale il suo passaggio al Sao Paulo, club in cui era già stato

Nel corso degli ultimi decenni dal Milan sono passati parecchi attaccanti e per un motivo o per l'altro i tifosi rossoneri li ricordano tutti. Uno di questi evoca dolci ricordi, sebbene nel corso della sua parentesi al Diavolo abbia sempre faticato per via del suo fisico precario, che ne ha condizionato in parte anche la carriera. Ovviamente stiamo parlando di Alexandre Pato.