Ex Milan, Paqueta a segno nell’1-1 finale tra Lens e Lione

Lucas Paqueta, ex centrocampista del Milan, continua a crescere con la maglia del Lione. Il brasiliano a segno contro il Lens

Lucas Paqueta sta diventando sempre più determinante per la sua squadra. In occasione del match tra Lens e Lione, il brasiliano si è reso decisivo, segnando il gol del definitivo 1-1 al minuto 81' con una bella girata di sinistro in semi-rovesciata. Si tratta della sua quinta rete in Ligue 1 in 23 presenze, condite inoltre da 2 assist. Dopo un inizio non certo da ricordare, dunque, l'ex Milan si sta prendendo il centrocampo della squadra di Rudi Garcia.