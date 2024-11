Ex Milan – 61° compleanno per Jean-Pierre Papin, Monsieur Gol

Nell'estate del 1992 Papin passa al Milan per 14 miliardi di lire. Esordì in rossonero il 30 agosto 1992, in occasione della finale di Supercoppa Italiana vinta contro il Parma 2-1, durante la quale fornì un assist a Marco van Basten. L'attaccante francese segnò il suo primo gol in rossonero 16 settembre contro l'Olimpia Lubiana, in occasione dei 16esimi di finale della Champions League 92/93, che il Milan perse in finale proprio contro il Marsiglia. Con la maglia rossonera, Papin ha segnato 31 gol in 63 partite e, oltre alla Supercoppa del '92, ha vinto 2 Scudetti (92/93 e 93/94) e la Champions del 1994 contro il Barcellona di Cruijff. Al podcastRacconti Rossoneri, Papin ha detto che "Il Milan è stato, insieme al Marsiglia, la cosa migliore che ho avuto nella mia carriera. Me ne sono andato perchè giocavo poco e me ne pento".