Ex Milan, Panucci: “Maldini rappresentava un esempio straordinario”

MILAN NEWS – Christian Panucci, ex giocatore di Milan e Roma, intervenuto in collegamento con Sky Sport, ha parlato d Paolo Maldini, suo ex compagno di squadra.

"Sono arrivato che ero un giovanissimo. La vecchia guarda è stato un grande esempio, mi ritengo molto fortunato per aver imparato la cultura del lavoro. Maldini rappresentava un esempio straordinario di professionalità, voglia di vincere e voglia di sacrificio – spiega Panucci -. Quello che faceva la differenza in quel gruppo era la continua ambizione che avevano di vincere e di raggiungere i traguardi. In quegli anni lì noi avevamo solo il premio in caso di vittoria di Champions, basti pensare quanto fosse normale per il Milan arrivarci".