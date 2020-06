Calciomercato Milan – Psg, Tuchel: “Vi svelo il futuro di Thiago Silva”

CALCIOMERCATO MILAN – Thomas Tuchel, allenatore del Psg, intervenuto in conferenza stampa ha parlato del futuro di Thiago Silva. l difensore è seguito dal Milan e dalla Fiorentina, visto che il brasiliano non rinnoverà il suo contratto con il club parigino. Ecco le dichiarazioni di Tuchel.

"Thiago Silva? E' un grande professionista e resterà il nostro capitano fino alla fine, sarà molto semplice gestirlo. Thiago non è per nulla un giocatore normale e dobbiamo godercelo fino alla fine. Abbiamo un ottimo rapporto e per noi resta un giocatore chiave. È super affidabile, molto professionale, è un vero capitano. Sono molto felice che rimanga per questi due mesi".