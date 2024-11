Montolivo: “Milan, squadra senza equilibrio. Va in difficoltà quando …”

Ecco le parole di Montolivo: "Il Milan è una squadra senza equilibrio, non è mai in controllo della partita. Subisce troppe occasioni, da una parte e dall’altra: la notte di Real è stata una notte così, con una tattica specifica. Ma quando il Milan è la squadra che deve fare la partita, va in difficoltà: col Parma, col Brugge, col Monza è andato in difficoltà… Quando deve fare la partita il Milan concede tantissimo. Anche con l’Inter hanno vinto facendo una partita di rimessa". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Moncada punta al colpo che non t’aspetti … o quasi >>>