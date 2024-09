Spesso gli ex calciatori cercano di continuare a lavorare nel mondo del calcio. Chi fa l'allenatore , chi va a parlare nei programmi sportivi in televisione, chi invece fa il dirigente o il direttore sportivo . Tramite un comunicato ufficiale della FIGC sono stati resi noti i nominativi degli aventi diritto all'abilitazione al ruolo di direttore sportivo.

Ecco la lista

Diversi nomi che spiccano in questa lista: Antonio Mirante su tutti. L'ultima squadra nella quale ha giocato il portiere è proprio il Milan, ma innumerevoli presenze in squadre come: Parma, Bologna, Roma, Sampdoria, Juventus e Crotone.