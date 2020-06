Ex Milan – Massimo Donati lascia lo staff del Kilmarnock

MILAN NEWS – L’ex centrocampista del club rossonero Massimo Donati ha annunciato il suo addio dallo staff tecnico del Kilmarnock. Ex Atalanta, Verona, Celtic e Bari, tra le altre, Donati ha lasciato di comune accordo col club scozzese il ruolo di assistant manager che aveva ricoperto fino a dicembre come membro dello staff di Angelo Alessio e in seguito sotto la gestione di Alex Dyer, fino a quando la pandemia non ha definitivamente bloccato il campionato scozzese.

