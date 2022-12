EX MILAN – Da Presidente a desaparecido: Kessié arranca al Barcellona

Tra i giocatori che hanno vestito recentemente la maglia del Milan c'è anche Franck Kessié, che oggi però fatica al Barcellona

Fabio Barera

La questione relativa al suo rinnovo è stata una delle più spinose nella scorsa stagione per il Milan. La paura che si potesse riproporre un caso come quelli già vissuti con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu è divenuta presto realtà. Il giocatore e il suo agente hanno tirato la corda dal punto di vista delle richieste economiche e i dirigenti rossoneri hanno deciso di non continuare con quella telenovela.

Franck Kessié, comunque, al Milan è sempre stato professionale, dando il massimo fino all'ultima gara e guidando da protagonista il Diavolo verso il diciannovesimo scudetto. Le dinamiche che avevano portato alla decisione da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara ad arrendersi alle volontà del suo agente Franck Atangana sono ben note.

"Il Presidente", come era stato ribattezzato negli anni al Milan, aveva giurato amore eterno ai rossoneri, promettendo che avrebbe risolto la questione una volta tornato dal torneo olimpico. Ma la realtà dei fatti è stata un'altra. Kessié ha salutato i compagni e i tifosi, tra i fischi e gli applausi di San Siro, e ha deciso di abbracciare il progetto del Barcellona.

Ex Milan, la parabola discendente di Franck Kessié — La vita in Spagna, però, non sembra piacere particolarmente all'ivoriano, che dopo anni da protagonista con la casacca del Milan, in questa stagione sembra essere finito in un baratro. Nel campionato de La Liga ha raccolto appena 7 presenze, senza reti all'attivo e con 3 cartellini gialli rimediati. Certamente non un buon impatto.

Va un po' meglio in Champions League, dove è sceso sul rettangolo verde in tutte le partite che il suo Barcellona ha disputato e si è concesso il lusso di segnare nella prima giornata contro il Viktoria Plzen.

Il bilancio finale non può che considerarsi negativo per Franck Kessié, se si confronta questa stagione con quelle passate al Milan. L'ivoriano era un leader in rossonero, al punto da essere chiamato "Il Presidente", mentre al Barcellona è divenuto desaparecido, finendo in fondo alle gerarchie del tecnico Xavi.