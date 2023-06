Ex Milan, su Kerkez è vivo l’interesse di Benfica e Bournemouth | News

Qualche stagione fa il Milan aveva acquisito il giovane terzino ungherese Milos Kerkez con l'idea di farlo giocare in Primavera in attesa che fosse pronto per il salto in prima squadra come vice Theo Hernandez. Poi, però, la decisione di cederlo a titolo definitivo dopo le difficoltà a migliorare e, successivamente, l'esplosione con la maglia dell'AZ Alkmaar.