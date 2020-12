Ex Milan – Ilario Castagner spegne 80 candeline | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex allenatore del Milan dal 1982 al 1984 Ilario Castagner compie oggi 80 anni: il suo ricordo di Diego Maradona e Paolo Rossi al Corriere dello Sport. “Quando allenavo il fratello di Maradona – Hugo – ad Ascoli, Diego bussò alla mia porta chiedendomi perché lo sostituivo sempre, sebbene fosse dotato pur non reggendo i 90′. Quando il presidente Franco Dattoma mi disse che al Perugia avevamo preso Pablito pensavo fosse uno scherzo. Ero in vacanza in Sardegna e rimasi ammutolito perché pensavo che andasse a Milano o alla Juventus. Allenarlo è stato un piacere e un onore. Era un giocatore ideale, disponibile e umile”.

OGGI 10 ANNI FA UN IMPORTANTE ANNIVERSARIO PER RONALDINHO: ULTIMA GARA AL MILAN>>>