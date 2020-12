18 dicembre 2010: ultima gara in rossonero per Ronaldinho

18 dicembre 2010: ultima gara al Milan per Ronaldinho

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 18 dicembre 2010, in un Milan-Roma di campionato, Ronaldinho giocò la sua ultima partita con la maglia rossonera (il match si concluse 1-0 per i giallorossi). Il brasiliano concluse la sua avventura in rossonero dopo due stagioni e mezzo per un totale di 95 presenze e 26 gol all’attivo. Rimarrà per sempre uno dei più grandi calciatori della storia del calcio ad aver indossato i gloriosi colori della maglia del Milan, nonostante fosse arrivato nella fase finale della sua carriera.