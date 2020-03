Ex Milan, il futuro di Leonardo al Psg è in bilico: le ultime

NEWS – Mese importante per il futuro del Psg. Secondo quanto scritto da tuttomercatoweb.com, la proprietà del club francese starebbe riflettendo sul futuro di Leonardo, ex dirigente del Milan. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, alcune operazioni di mercato del brasiliano non avrebbero convinto, e dunque si potrebbe assistere a una nuova rivoluzione in casa parigina. In discussione anche il futuro del tecnico Tuchel e quello di Mauro Icardi, che potrebbe così tornare all’Inter. Intanto Costacurta, un altro ex rossonero, lancia una proposta sulla Serie A, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android