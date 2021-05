Ex Milan – Honda campione d’Azerbaigian: battuti i rivali del Qarabag

Keisuke Honda, ex centrocampista del Milan, si è laureato campione d'Azerbaigian con il suo Neftci Baku: battuti i rivali del Qarabag

Può festeggiare l'ex centrocampista del Milan, Keisuke Honda. Il calciatore giapponese si è laureato campione d'Azerbaigian con il suo Neftci Baku. Dopo aver battuto nello scontro diretto i rivali del Qarabag per 1-0 con un gol al 90esimo di Ahmedov, la squadra azera ha conquistato il suo nono campionato nella sua storia. In questa stagione, l'ex rossonero, ha contribuito alla vittoria finale con due gol in sei partite.