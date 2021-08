Ex Milan – Hauge in gol all’esordio, ma l’Eintracht affonda col Borussia

Esordio con gol per Jens-Petter Hauge. L'ex Milan ha realizzato una delle due reti dell'Eintracht Francoforte contro il Borussia Dortmund

Esordio con gol per Jens-Petter Hauge. L'ex Milan ha realizzato una delle due reti dell'Eintracht Francoforte contro il Borussia Dortmund. Le 'Aquile', però, sono uscite con le ossa rotte dal Signal Iduna Park. Il BVB, infatti, ha dominato in lungo e in largo vincendo alla fine per 5-2. Protagonista il solito Haaland, autore di due gol e tre assist. Oltre alla doppietta del norvegese, reti di Hazard, Reus e Reyna per i gialloneri. Un'autogol di Passlack a completare il tabellino.