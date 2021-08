Calciomercato Milan, top news: assalto a Ziyech, ipotesi Vlasic viva

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 14 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. Si scalda la pista che porta a Yacine Adli per il centrocampo, con Florian Grillitsch prima alternativa, mentre è stato offerto Andrea Conti alla Roma. Sempre più vicino il rinnovo di Franck Kessie. Sulla trequarti pronto un nuovo assalto ad Hakim Ziyech, mentre resta viva l'ipotesi Nikola Vlasic. Possibile l'addio di Samu Castillejo. Questo e non solo, con tutti i dettagli, in questo pezzo. In continuo aggiornamento.