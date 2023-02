Ex Milan, Halilovic senza squadra: il retroscena con l’Aris Salonicco

Quando era arrivato al Milan , con il soprannome di Messi croato, in casa rossonera ci si aspettava un migliore impatto da parte di Alen Halilovic . In realtà, però, l'ex Barcellona ha deluso le attese che si erano create sul suo conto e se n'è andato da Milano con poche presenze e nessuna gioia.

Dopo l'esperienza al DiavoloHalilovic ha provato a rilanciare la propria carriera in molteplici occasioni, senza ma riuscirci effettivamente. Finchè, dopo essere stato svincolato dal Rijeka, ha trovato l'accordo con l'Aris Salonicco. Il giocatore, come riportato da alcuni media spagnoli e ripreso da TMW, aveva già posato per la classica foto con la sciarpa del club greco in aeroporto, ma le visite mediche di rito si sono rivelate fatali per il suo trasferimento.