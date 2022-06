Ex Milan, Gustavo Gomez si riscopre bomber: avvio super col Palmeiras

Gustavo Gomez, ex meteora del Milan, è un punto fermo del Palmeiras e si è anche riscoperto bomber: 6 reti nelle prime 9 giornate per il difensore del Paraguay. Con il 'Verdão' ha vinto due edizioni della Copa Libertadores. Delle reti segnate, una ogni 135 minuti, solo una è arrivata dal dischetto. Lo riporta 'Transfermarkt'. Lontani i tempi del Milan, quando giocò soltanto 1170 minuti tra campionato e Coppa Italia, non entrando esattamente nel cuore di tifosi e nella storia rossonera. Per Gustavo Gomez l'unica rete con il Milan arrivò in amichevole contro il Lugano. Milan, le top news di oggi: Rebic e Saelemaekers ai saluti. Maldini-Gazidis, rapporti tesi >>>