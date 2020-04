Ex Milan, Greaves ricoverato in ospedale: non si tratta di Coronavirus

NEWS MILAN – Come riporta La Gazzetta dello Sport, Jimmy Greaves, ex attaccante del Milan (9 gol in 14 presenze con i rossoneri) nella stagione 1961/1962, è stato ricoverato in ospedale.

Il più grande cannoniere della storia del Tottenham (267 gol in 381 presenze con gli Spurs), oggi ha 80 anni, ed è stato ricoverato in ospedale per dei problemi di salute. I motivi reali ancora non sono stati svelati, ma non dovrebbe trattarsi di Coronavirus. Greaves 8 anni fa era stato colpito da un infarto e da allora ha avuto diversi problemi di salute.

