Ex Milan, Gattuso stabilisce un record con il suo Valencia: 3 gol in 16 minuti

Nella giornata di ieri il Valencia guidato dalla leggenda del Milan Gennaro Gattuso ha battuto il Getafe per 5-1. Nel corso del match si è contraddistinto anche Samuel Castillejo, altra faccia nota dalle parti di Milanello. L'esterno spagnolo, arrivato in giallorosso durante la scorsa sessione estiva dopo ben 4 anni di permanenza in rossonero, ha infatti segnato la rete del 3-1.

In ogni caso, il match del Estadio de Mestalla ha portato alla ribalta il tecnico calabrese per un record statistico che il suo team è riuscito a centrare; come infatti sottolinea OptaJose, il Valencia ha segnato tre gol nei primi 16 minuti per la seconda volta dal 1975. L'ultima occasione era occorosa nel 2014 durante il corso della vittoria maturata per 3-1 contro l'Atletico Madrid. Milan, aperta la pratica per il rinnovo di Leao: le ultime news >>>