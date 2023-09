Ex Milan, Gattuso sarà l’allenatore del Marsiglia: i dettagli | News

Gennaro Gattuso torna in pista e vivrà un'altra parentesi da allenatore. Negli ultimi mesi c'erano stati contatti con il Lione, con l'accordo che però non è mai giunto in via definitiva e la decisione della società francese di focalizzarsi su Fabio Grosso. Nonostante ciò l'ex calciatore ed allenatore del Milan ripartirà comunque dalla Francia.