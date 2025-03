Ex Milan, Gattuso è una furia contro un commentatore: “Tu non porti rispetto”

Si tratta di Josko Jelicic, ex calciatore e ora commentatore. Gattuso prima rifiuta la stretta di mano e poi attacca: "Non ti do la mano, perché tu parli troppo. Sei stato un ex giocatore e dovresti capire certe dinamiche, ma non ha rispetto per le persone". Jelicic prova a calmare gli animi, ma l'ex rossonero continua: "Tu devi avere rispetto e non parlare delle persone soltanto dallo studio, parla adesso con me".