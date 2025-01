Ex Milan, 47° compleanno per il grande Gennaro “Ringhio” Gattuso

Nato a Corigliano Calabro, in Cosenza, nel 1978, Gattuso iniziò a giocare a calcio nel settore giovanile del Perugia, con il quale vinse due campionati Primavera di fila. Con la Prima Squadra, esordì in Serie B il 10 marzo 1996 contro il Palermo. La stagione successiva, con la maglia dei biancorossi, esordì in Serie A contro il Bologna. Nella primavera del 1997, egli andò in Scozia per giocare coi Rangers, coi quali esordì il 4 agosto di quell'anno contro gli Hearts. A settembre, Gattuso esordì anche in Coppa UEFA contro lo Strasburgo.