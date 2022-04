Ex Milan – Gattuso accostato alla Lazio e Sarri non apprezza

Gattuso si prepara a tornare in panchina il prossimo anno e l'ex Milan è stato avvicinato anche ai biancocelesti. Ecco le ultime.

Dopo tanti anni con la maglia del Milan, si è seduto anche sulla panchina rossonera Gennaro Gattuso, per poi andare in Campania e adesso attende la chiamata di un'altra squadra per la prossima stagione. Nelle ultime ore è stato accostato anche alla Lazio e in casa biancoceleste c'è stato un piccolo scossone. Ieri, infatti, c'è stato un incontro tra Maurizio Sarri, attuale allenatore, e la società. Ovviamente presenti il presidente Claudio Lotito e Igli Tare, direttore sportivo.