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Ex Milan, Galliani al Foro italico per Sinner-Pellegrino: derby di fuoco

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Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, presente a Roma per assistere al derby tra Sinner e Pellegrino...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan e braccio destro di Silvio Berlusconi, è presente quest'oggi al Foro Italico per assistere ad un derby tutto italiano tra il numero uno al mondo Jannick Sinner e Andrea Pellegrino, match valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia.

L'ex rossonero, squadra in cui rimase per oltre 30 lunghi anni, è un grandissimo appassionato di tennis e, di conseguenza, ha voluto essere presente questo match  a tutti i costi. Presente, per l'appunto, sugli spalti di Roma, l'ex amministratore delegato, per ripararsi dal forte sole, ha voluto indossare un cappellino del Milan. Ma non è tutto, c'è anche una curiosità aggiuntiva.

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Milan, Galliani tifa per Sinner

Oltre ad essere un derby del tutto azzurro, quello di oggi è un derby anche tra Milan ed Inter. Come sappiamo, Jannick Sinner è un grandissimo tifoso del Milan e, in più occasioni, è stato visto a San Siro per seguire da vicino la squadra. Pellegrino, invece, è un tifoso nerazzurro. Si prospetta, perciò, un 'vero e proprio derby della Madonnina'.

Galliani, inoltre, non ha mai voluto nascondere la forte stima che nutre nei confronti di Sinner. Pochi mesi fa, ai microfoni di Sky, l'ex AD rossonero dichiarò: "Io sono sempre stato innamorato di Djokovic e poi improvvisamente mi sono innamorato perdutamente per Sinner. Intanto sono stato molto fortunato perché entrambi sono milanisti purosangue. Ho preso una cotta per lui, faccio disperare mia moglie perché vedo qualsiasi torneo, che sia in Australia, a notte fonda o mattino presto. Cerco di non avere impegni lavorativi quando gioca"

 

 

 

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