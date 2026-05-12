Oltre ad essere un derby del tutto azzurro, quello di oggi è un derby anche tra Milan ed Inter. Come sappiamo, Jannick Sinner è un grandissimo tifoso del Milan e, in più occasioni, è stato visto a San Siro per seguire da vicino la squadra. Pellegrino, invece, è un tifoso nerazzurro. Si prospetta, perciò, un 'vero e proprio derby della Madonnina'.

Galliani, inoltre, non ha mai voluto nascondere la forte stima che nutre nei confronti di Sinner. Pochi mesi fa, ai microfoni di Sky, l'ex AD rossonero dichiarò: "Io sono sempre stato innamorato di Djokovic e poi improvvisamente mi sono innamorato perdutamente per Sinner. Intanto sono stato molto fortunato perché entrambi sono milanisti purosangue. Ho preso una cotta per lui, faccio disperare mia moglie perché vedo qualsiasi torneo, che sia in Australia, a notte fonda o mattino presto. Cerco di non avere impegni lavorativi quando gioca"