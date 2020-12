Ex Milan, Flamini imprenditore per l’ambiente: “La terra non è sana”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex centrocampista del Milan, Mathieu Flamini, dal 2008 è founder e project manager di GF Biochemicals, un’azienda che produce derivati dell’acido levulinico per combattere l’impatto negativo dei prodotti petroliferi nell’industria chimica, che sono derivati da impianti e rifiuti agricoli, e lotta per i problemi ambientali che affliggono quotidianamente il nostro pianeta.

È da bambino che sulla costa marsigliese (dove è nato) vive personalmente il dramma dell’inquinamento marino, e proprio guardando alle condizioni del Mediterraneo arriva la sua sfida contro la plastica e l’inquinamento dei mari. Una sfida che ha trovato anche l’interesse dell’ex compagno di squadra all’Arsenal Mesut Özil, che insieme al francese progetta la formula per combattere le disuguaglianze sociali e il cambiamento climatico attraverso la sensibilizzazione e l’educazione delle persone su come avere uno stile di vita sano.

“È partito tutto dal mare. Sono cresciuto guardando i problemi del mare, i problemi che hanno iniziato ad avvolgere la natura in generale. In particolare, quello dell’impatto della plastica sull’ambiente, una delle cose più gravi che, poi, si riflette sulla nostra esistenza. Successivamente, quando ho avuto l’opportunità di poter lavorare a contatto con l’energia e le fonti rinnovabili, ho iniziato a essere coinvolto nel movimento sostenibile e portare soluzioni per quello che ritengo uno dei più grandi problemi del nostro tempo: il cambiamento climatico”, le parole di Flamini.

LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-PARMA>>>