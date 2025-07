“Ho un patto con la mia coscienza, punto. Conosco Sérgio da anni, ben prima che diventasse allenatore. È un allenatore eccellente. Gli piace vincere e sa come far giocare un buon calcio alle squadre. Ha commesso errori come allenatore? Certo, come quasi tutti. Le elezioni sono a ottobre e tutto ciò che si dice al riguardo è pura speculazione. Ma non escludo di parlargli se sarà libero e la valutazione che farò punterà a suo favore”.