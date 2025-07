Ex Milan, D’ottavio sbarca a Como: ecco che ruolo coprirà

Colpo importante per la dirigenza del Como: come riferito dal giornalista Nicolò Schira, è confermato l'arrivo di Antonio D'Ottavio, ex Milan

Alessia Scataglini 1 luglio 2025 (modifica il 1 luglio 2025 | 17:44)

Colpo importante per la dirigenza del Como: come riferito dal giornalista Nicolò Schira, è confermato l'arrivo di Antonio D'Ottavio nei quadri societari lariani. D'Ottavio, ex Milan, figura stimata nel panorama calcistico, ricoprirà un doppio ruolo chiave all'interno del club.

Un rinforzo strategico per il Settore Giovanile e lo scouting: ecco D'Ottavio —