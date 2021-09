Ex Milan- Donnarumma dal primo minuto in PSG-Lione | News

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, scenderà in campo dal primo minuto nel match di questa sera tra PSG e Lione

Hanno fatto non poco rumore le esclusioni dal primo minuto di Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan e nuovo numero 50 del PSG. L'ex rossonero, però, oggi può sorridere. Il campione d'Europa scenderà in campo sin dall'inizio nel match tra PSG e Lione, in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Parco dei Principi di Parigi. Segui live Juventus-Milan, con la cronaca del match in diretta >>>