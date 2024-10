Ex Milan, Maldini nella storia: esordio in Nazionale di fronte a papà Paolo

Daniel Maldini, ex Milan oggi in forza al Monza, è entrato nella storia. Nel corso di Italia-Israele, infatti, al ha fatto il suo esordio in Nazionale, lanciato da Luciano Spalletti. E lo ha fatto davanti alla mamma e al papà, Paolo Maldini, ex capitano e dirigente rossonero. Storico debutto per lui dopo nonno Cesare e appunto il padre. Grandissima gioia per il classe 2001 e per la sua famiglia in tribuna, frutto anche dei progressi mostrati negli ultimi mesi. Il debutto per altro arrivo nello stesso campo in cui Paolo esordì con il Milan.