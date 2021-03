Ex Milan, Cutrone non ingrana: solo 41 minuti giocati a Valencia

Ex Milan, Cutrone poco utilizzato anche a Valencia

Dopo un inizio di carriera brillante con la maglia del Milan, qualcosa è cambiato per Patrick Cutrone. L'attaccante, dopo l'esperienza rossonera, ha iniziato un girovagare fin qui poco proficuo per la sua carriera. Con le maglie di Wolverhampton, Fiorentina e adesso con il Valencia, il classe 1998 non riesce proprio a trovare la sua dimensione. In Spagna, finora, soltanto 41 minuti totalizzati in sei partite complessive.