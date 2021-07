Ex Milan – Costacurta, addio alla mamma: malore alla guida

La mamma di Costacurta, ex difensore del Milan, è andata a sbattere contro una cancellata dopo essersi sentita male mentre guidava.

Bruttissime notizie per Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan: questa mattina sua mamma ha avuto un gravissimo incidente stradale a Cavaria con Premezzo, in via Padre Giuliani, perdendo la vita. Si chiamava Margherita Beccegato, aveva 87 anni. È successo oggi, 23 luglio, di prima mattina. Secondo una ricostruzione ancora al vaglio di carabinieri e polizia locale, la donna alla guida ha avuto un malore improvviso, perdendo il controllo del mezzo e andando a sbattere contro una cancellata.