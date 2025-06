Ex Milan, che fine ha fatto Kucka? Aveva annunciato il ritiro ma …

Juraj Kucka, ex centrocampista del Milan, aveva annunciato qualche settimana fa di volersi ritirare dopo l'ultima stagione allo Slovan Bratislava e il grave infortunio al legamento crociato e al menisco che lo aveva costretto ad un'invasiva operazione. Eppure lo slovacco sembra averci ripensato. Ha infatti firmato per il Banik Prievidza, club della sua infanzia che milita nella terza divisione. Il proprietario, non ché suo ex compagno David Hancko, ne ha parlato così: "Juraj è un esempio per tutti. Dimostra che le radici non si dimenticano mai".