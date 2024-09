Ex Milan, Castillejo va per vie legali contro il Valencia. Il punto

Samuel Castillejo è stato malamente licenziato dal Valencia. L'ex Milan ora è al lavoro per un risarcimento danni per le modalità non consoni

Redazione PM 6 settembre 2024 (modifica il 6 settembre 2024 | 21:17)

Come riporta La Gazzetta dello Sport il Valencia ha scaricato Samu Castillejo in modo brusco e inatteso. Con un comunicato di una sola riga, il club ha annunciato la risoluzione del contratto con l'attaccante spagnolo. Non ci sono state spiegazioni o dettagli aggiuntivi. La decisione ha sorpreso molti, soprattutto per la freddezza con cui è stata gestita la comunicazione.