Ex Milan, Calhanoglu supera un record in Serie A dopo 70 anni | News

L'ex Milan Hakan Calhanoglu, oggi all'Inter, ha superato un record in Serie A che durava ininterrottamente da 70 anni

Questa sera l'Inter è sceso in campo a 'San Siro' per affrontare il Frosinone. Il match è terminato 2-0 per i nerazzurri di Simone Inzaghi, a segno con un eurogol di Federico Dimarco e una rete di Hakan Calhanoglu su rigore. E proprio il turco, con questa marcatura, entra nella storia della Serie A e supera un record imbattuto da 70 anni.