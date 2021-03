Ex Milan, buon compleanno ad Andrea Conti: il terzino compie 27 anni

Ex Milan, auguri ad Andrea Conti

Oggi, 2 Marzo, Andrea Conti compie 27 anni. Dopo l’exploit con la maglia dell’Atalanta, il classe 1994 viene acquistato dal Milan per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Dopo sole 5 presenze e grandi prestazioni, ecco arrivare la sfortuna che non lo avrebbe più abbandonato. Prima un infortunio al legamento crociato, poi diverse ricadute, hanno pesantemente influenzato la sua avventura rossonera. Da qui il trasferimento al Parma, in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Con i ducali in estrema difficoltà e a rischio retrocessione, il terzino destro potrebbe far ritorno alla base. Intanto, passando ai calciomercato: il Milan pensa a cedere Romagnoli.