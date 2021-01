Ex Milan – Buon compleanno a Cristian Brocchi: oggi compie 45 anni

Ex Milan, buon compleanno a Cristian Brocchi

Oggi, 30 gennaio 2021, Cristian Brocchi compie 45 anni. L’attuale allenatore del Monza conta una lunghissima esperienza in rossonero prima da giocatore, poi da allenatore. Da giocatore, 161 presenze complessive condite da 6 gol, 18 assist e svariati trofei in bacheca, tra cui 2 Champions League. Dopo una lunga trafila da tecnico della giovanili del Diavolo anche una breve avventura in prima squadra: sette presenze sulla panchina e una finale di Coppa Italia persa contro la Juventus. Auguri dalla redazione di PianetaMilan.it, Cristian!

