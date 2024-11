Ex Milan, Brocchi fa visita ad Ancelotti: una giornata memorabile

Incontro a tinte rossonere per Cristian Brocchi: l'ex giocatore del Milan, fa visita a Carlo Ancelotti nel centro sportivo del Real Madrid.

Una giornata memorabile per Cristian Brocchi e suo figlio, che sono stati accolti da Carlo Ancelotti al centro sportivo del Real Madrid. Durante la visita, hanno avuto l'opportunità di seguire la sessione di allenamento dei Blancos e incontrare l'ex allenatore del Milan. L'ex centrocampista rossonero ha poi condiviso sui social un sentito ringraziamento per l'opportunità e l'ospitalità ricevuta, esprimendo la sua gratitudine per l'esperienza vissuta assieme a suo figlio.