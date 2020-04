Ex Milan, Braida è pronto a tornare nel calcio: due i club su di lui

NEWS MILAN – Ariedo Braida potrebbe tornare ben presto nel mondo del calcio. Dopo le esperienze con il Milan (dal 1986 al 2013) e Barcellona, l’ex direttore sportivo rossonero potrebbe ripartire dalla Turchia. Secondo quanto viene scritto dal portale turco FotoSpor, Besiktas e Fenerbahce sarebbero pronte ad ingaggiare il dirigente.

Tra l’altro Braida nelle settimane scorse a tuttomercatoweb.com aveva parlato di Rangnick, accostato insistentemente alla panchina del Milan: “È un innovatore anche lui (come Sacchi, ndr), ama lavorare con i giovani. Se devi lavorare con questi e devi fare trading per comprare, lui è adatto a questo. Se devi lavorare per vincere, la musica allora cambia. Sono due progetti diversi”. Intanto il club rossonero sembra essere vicino a un difensore centrale, continua a leggere >>>

