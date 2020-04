Calciomercato Milan – Colloqui in corso per Ajer: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è interessato a Kristoffer Ajer, difensore del Celtic. Non ci sono solo i rossoneri però. Come riferisce Nicolò Schira su Twitter, ci sono altri due club interessati: Arsenal e Leicester. Concorrenza inglese, dunque. Non è un’indiscrezione nuova, in quanto Ajer è accostato al Milan già da diversi mesi. La novità è che adesso ci sarebbero colloqui in corso tra le parti.

Ajer, nome completo: Kristoffer Vassbakk Ajer, classe 1998, nato a Rælingen in Norvegia. Lo scorso 17 aprile ha compiuto 22 anni, dal 2017 gioca con il Celtic. Attualmente ha un contratto in scadenza nel giugno 2022. In questa stagione ha collezionato 49 presenze, 4 gol e 2 assist. Numeri parecchio rilevanti visto che parliamo di un difensore centrale. Può comunque adattarsi sia da mediano davanti la difesa che come terzino destro, ruoli che in emergenza ha ricoperto nel corso della sua giovane carriera.

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per la difesa. Musacchio e Duarte non hanno convinto, e solo in parte lo ha fatto Kjaer, che comunque è in prestito. Gabbia è giovanissimo e può rappresentare il futuro del club. Su Romagnoli il futuro invece è incerto, il contratto è in scadenza nel 2022, e le opzioni non sono molte: o rinnova questa estate, o può concretamente essere venduto.