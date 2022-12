Ex Milan – Bojan, calvario terminato: lo spagnolo lascia il Vissel Kobe

Ricordate Bojan Krkic ? L'ex attaccante del Milan è ancora un calciatore in attività anche se, in realtà, non se la sta passando tanto bene. Dopo aver vestito la maglia rossonera, l'ex calciatore del Barcellona ha giocato in Olanda, Inghilterra, Germania, Canada e Giappone. Al Milan è stata una vera e propria meteora: nella stagione 2012-2013, lo spagnolo ha disputato 27 partite e segnato appena 3 reti, troppo poche per essere considerato l'erede di Messi .

Purtroppo per lui, la sua carriera è stata culminata da tantissimi infortuni sia di natura muscolare che articolare. Ed è stato principalmente questo il motivo per cui il Vissel Kobe, squadra giapponese in cui milita anche Andrés Iniesta, ha deciso di non rinnovare il contratto di Bojan. Come riporta 'il posticipo', infatti, la sua esperienza è durata appena due anni e ha giocato solamente 899 minuti segnando un solo gol in 26 presenze. A 32 anni è alla ricerca di una nuova squadra. Sicuramente si tratta di una scommessa visto il suo recente passato, ma chi lo acquisterà potrà sicuramente disporre della sua esperienza internazionale. Maldini brucia l'Inter per un colpo da 90? Le ultime news di mercato >>>