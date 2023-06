Ex Milan, Berlusconi ricoverato di nuovo all’ospedale San Raffaele

Continua il periodo negativo per Silvio Berlusconi. L'ex presidente del Milan, infatti, era stato dimesso dall'ospedale San Raffaele solo qualche settimana fa, più precisamente il 19 maggio, dopo che vi era rimasto per 45 giorni. Secondo quanto riferito dall'agenzia 'ANSA', però, il leader di Forza Italia è stato nuovamente ricoverato nella giornata odierna. Non viene precisato se si tratti di controlli o di un aggravamento delle sue condizioni a causa della malattia che lo ha colpito. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan priorità alle cessioni, ma chi potrebbe partire?