Ex Milan, Berlusconi fuori dal San Raffaele dopo 45 giorni

Come riprotato dal sito de La Gazzetta dello Sport, l'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ha lasciato l'ospedale San Raffaele dopo 45 giorni di trattamento e proseguirà le terapie nella sua casa di Arcore. L'ex premier, era stato ricoverato in terapia intensiva il 5 aprile a causa di un leucemia cronica. Ha lasciato il San Raffaele alle 13.09, la sua auto ha fatto una breve sosta davanti ai cancelli dell'ospedale.