Ex Milan, Berlusconi: terza notte in ospedale e leggero miglioramento

Per Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, è stata la terza notte in ospedale: la Gazzetta.it fornisce gli ultimi aggiornamenti

Come riportato da Gazzetta.it, terza notte per Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele. Secondo fonti ospedaliere è stata una notte tranquilla. Secondo quanto trapela i valori della leucemia cronica si sono abbassati ma restano ancora elevati. Alberto Zangrillo, medico personale del leader di Forza Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera: "È evidente che si tratta di un paziente che ha un'età che tutti voi conoscete, con una patologia che è stata definita in modo preciso e con una complicanza che è stata definita in modo preciso. Anche in una situazione veramente difficile lui risponde bene alle terapie". Il leader di Forza Italia resta grave ma stabile, con un leggero miglioramento per quanto riguarda l'infezione polmonare.