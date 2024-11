Martin Campione del Mondo di MotoGP: la citazione di Berlusconi

Ieri si è concluso il Mondiale di MotoGP , la massima espressione delle corse motociclistiche. Nel Gran Premio della Solidarietà di Barcellona , che ha sostituito Valencia come sede dell'ultima gara stagionale, Jorge Martin ha conquistato un importante terzo posto, che gli ha permesso di mantenere il vantaggio su Pecco Bagnaia e di laurearsi così Campione del Mondo.

MotoGP, Martin batte Bagnaia ed è campione. La particolare citazione di Berlusconi

Durante le celebrazioni del suo trionfo, come riportato da vari video sui social e dalla Gazzetta dello Sport, Martin ha sorpreso tutti con una citazione dell'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi. In un momento di euforia, il pilota ha esclamato: "Come diceva Berlusconi: più forti della sfortuna, più forti dell'invidia". Ha poi aggiunto: "Abbiamo vinto!".