Ex Milan, Balotelli deludente al Sion: la contestazione dei tifosi

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, sta deludendo nella sua nuova esperienza al Sion, come dimostra la contestazione dei tifosi

Anche l'ultima esperienza, come tante purtroppo nel corso della sua carriera, non sta andando bene. Mario Balotelli oggi gioca al Sion, nel campionato svizzero, e continua a deludere a livello di prestazioni. Solo 5 gol segnati in stagione per l'ex Milan, l'ultimo dei quali risale addirittura a novembre 2022, troppo lontano per un attaccante della sua classe.